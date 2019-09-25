Куйбышевская ЖД обеспокоена ростом количества случаев детского травматизма в зоне движения поездов

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По оперативным данным, за январь – август 2019 года на Куйбышевской железной дороге в зоне движения поездов зафиксировано 8 случаев травмирования несовершеннолетних, за аналогичный период 2018 года - 6 случаев. Из них со смертельным исходом травмировано трое детей, за аналогичный период 2018 года – двое.С целью предупреждения случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта сотрудники Куйбышевской магистрали совместно с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД на транспорте провели урок безопасности для учащихся школы № 116 города Самара. В мероприятии приняли участие более 300 учащихся начальных и средних классов школы.Детям продемонстрировали видеоролик " Железная дорога – зона повышенной опасности" и разъяснили, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.Особенностью данного мероприятия стал показ кукольного обучающего спектакля "Безопасное детство". Внимание детей было обращено на соблюдение простых, но важных для сохранения жизни и здоровья правил поведения в быту и при нахождении на территории железной дороги. Работа в таком формате позволила в интересной форме донести до всех присутствующих информацию о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности.По окончании мероприятия сотрудники КбшЖД раздали детям раскраски и красочные буклеты о безопасном поведении на железнодорожном транспорте.Куйбышевская железная дорога обращается к педагогам школ и родителям с просьбой провести с детьми и подростками разъяснительные беседы, напомнить им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге: запрещается ходить по путям в неустановленном месте, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов, прослушивать музыку в наушниках или разговаривать по телефону, надевать капюшон при приближении к железной дороге. Помните: железная дорога является источником повышенной опасности!