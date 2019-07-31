Крупный пожар на 1800 кв. метрах в Самаре: подробности
31 июля 2019 09:10
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Как сообщалось ранее, в 18.24 30 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двух частных жилых домах по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина, 19 и 17.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двух частных домов (3-х этажные) и надворных построек. Общая площадь пожара 700 кв. м. Существовала угроза распространения на соседние дома.
В 18.29 объявлен ранг вызова № 2.
В 19.00 Руководитель тушения пожара заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе подполковник внутренней службы Игорь Николаевич Быков объявил ранг пожара №3. На месте горят 2 трехэтажных частных дома и 1 частный жилой дом переменной этажности (1-2 этажный), а также 5 нежилых построек. Площадь пожара составляет 1800 м. кв.
Для оценки обстановки на место тушения пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.
На место пожара был дополнительно направлен пожарный поезд.
В 21.27 объявлена локализация пожара. В 22.20 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Жители пострадавших домов были временно размещены в автобусе ЛиАЗ (вместимость 45 мест) от АО «Самараавтогаз».
В готовности к развертыванию был ПВР (вместимость 30 человек) на базе средней общеобразовательной школы №59 г.о. Самара, по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Белгородская, 2.
Для ликвидации привлекались силы и средства в составе 152 человека и 56 ед. техники, в том числе от МЧС России 84 человека, 29 ед. техники.
На месте работали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области и Испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем, сообщает облМЧС.
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