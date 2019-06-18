Крупное ДТП в Ставропольском районе: один погиб, пятеро пострадали

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17 июня на территории Ставропольского района Самарской области, водитель 1992 года рождения, проживает г.Тверь, управляя автомобилем Лада Ларгус, двигался по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Тольятти.На 988км 50м он не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Маз, который использовался дорожной службой при выполнении работ как автомобиль прикрытия, на задней части МАЗа установлены временные дорожные знаки, с включенным проблесковым маячком желтого цвета в составе с полуприцепом 835301, под управлением водителя 1975 года рождения.После ДТП у автомобиля Лада Ларгус загорелся моторный отсек. В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров автомобиля Лада Ларгус, один из них погиб, остальные госпитализированы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.