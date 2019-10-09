«Коллекторов» в Самарской области оштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей
9 октября 2019 09:40
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С начала года работниками Управления ФССП России по Самарской области составлено 42 протокола об административном правонарушении в соответствии с требованиями законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Общая сумма штрафов составила почти 1, 5 миллиона рублей.
За 9 месяцев 2019 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило уже 648 обращений граждан, жалующихся на работу сотрудников «коллекторских» агентств. В основном жалобы касаются превышения количества телефонных звонков, поступивших гражданам. Работниками Службы было проведено 35 внеплановых проверок организаций, осуществляющих взыскание просроченной задолженности.
Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 34 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Общая сумма административных штрафов, наложенных за нарушившие права граждан организации, составила 1 миллион 478 тысяч рублей.
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