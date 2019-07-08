Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в I полугодии 2019 года

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По оперативным данным, за январь-июнь 2019 года в зоне движения поездов были травмированы 45 человек, за аналогичный период 2018 года 54 человека.Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.Куйбышевская железная дорога обращает внимание на значительное количество случаев детского травматизма. За 6 месяцев текущего года травмы на железной дороге получили 6 несовершеннолетних, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.В целях профилактики травмирования детей сотрудники КбшЖД реализуют информационно-разъяснительные программы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В комплекс мероприятий входят уроки безопасности в учебных учреждениях, раздача памяток и тематической продукции, демонстрация роликов о безопасном поведении.Регулярно проводятся экскурсии для школьников в музеи предприятий КбшЖД, в ходе которых детям рассказывают об особенностях железнодорожного транспорта и в занимательной форме разъясняют, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.Реализуются новые формы взаимодействия с межведомственными организациями. Так, Куйбышевской железной дорогой совместно с ГБОУДО "Центр социализации молодежи" и Средневолжского ЛУ МВД на транспорте был организован конкурс для школьников и студентов Самарской области "Железная дорога – зона повышенной опасности!". Ребята предоставили разработанные ими эмблемы и слоганы, призывающие к осторожности и соблюдению правил безопасного поведения на железной дороге. По итогам конкурса отобраны лучшие работы для трафаретной печати на остановочных пунктах пригородных поездов Куйбышевской магистрали.Куйбышевская железная дорога призывает родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил поведения на железной дороге.