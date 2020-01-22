Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в 2019 году
22 января 2020 11:44
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По оперативным данным, в 2019 году на Куйбышевской магистрали в зоне движения поездов были травмированы 98 человек, из них 63 со смертельным исходом (Самарский регион – 42, из них 26 погибло, Пензенский – 18, из них 12 погибло, Волго-Камский – 5, Башкирский – 33, из них 25 погибло). В 2018 году травмы получили 118 человек, из них 90 погибли (Самарский регион – 60, из них 44 погибло, Пензенский – 21, из них 17 погибло, Волго-Камский – 8, из них 5 погибло, Башкирский – 29, из них 24 погибло).
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.
Куйбышевская железная дорога обращает внимание на значительное количество случаев детского травматизма. За прошедший год травмы на железной дороге получили 11 несовершеннолетних, из них 3 со смертельным исходом (Самарский регион – 4, из них 1 погиб, Пензенский – 2, из них 1 погиб, Волго-Камский – 3, Башкирский – 2, из них 1 погиб), за 2018 год – 12, из них 7 со смертельным исходом (Самарский регион – 5, из них 2 погибло, Пензенский – 2, из них 1 погиб, Волго-Камский – 1 со смертельным исходом, Башкирский – 4, из них 3 погибло).
В целях профилактики травмирования детей сотрудники КбшЖД реализуют информационно-разъяснительные программы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В комплекс мероприятий входят уроки безопасности в учебных учреждениях, раздача памяток и тематической продукции, демонстрация роликов о безопасном поведении.
Регулярно проводятся экскурсии для школьников на предприятия магистрали, в ходе которых детям рассказывают об особенностях железнодорожного транспорта и в занимательной форме разъясняют, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.
Куйбышевская магистраль призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге: не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах, не прыгайте с платформ, не пользуйтесь вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривайте по сотовому телефону, не оставляйте ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
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