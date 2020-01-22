Я нашел ошибку
Главные новости: 
В прошлом году «АВС» получила подряд на строительство нескольких дорог в шестой очереди «Южного города» за 438 млн рублей.
Компания «АВС» Рафаела Алекяна построит еще одну дорогу в «Южном городе»
Георгий Квантришвили расскажет читателям библиотеки о нашем талантливом земляке Михаиле Климовиче Муратове – первом поэте, издавшем в Самаре свою книгу.
В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе
Такие зоопарки были, например, в Самаре в Торговых центрах «Аврора», «Парк Хаус» и «Амбар».
В СО проводится работа по мониторингу наличия контактных зоопарков, деятельность которых запрещена с 1 января 2020 года
В случае укуса или ослюнения больным или диким животным, необходимо обязательно и в кратчайшие сроки провести курс профилактической антирабической вакцинации.
В Шенталинском районе выявлен очаг бешенства
В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду.
В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
Крупнейший в регионе торговец шинами намерен оспорить введение в нем процедуры наблюдения.
«Поволжская шинная компания» не спешит банкротиться
А вот мучного, картофеля и различных жиров — в избытке.
Путин: В потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей
Энергетики настояли на том, что сами режим выпуска воды не определяют — это делает межведомственная комиссия Росводресурсов.
Росрыболовство не готово простить «Русгидро» за маловодье, повлекшее за собой массовую гибель рыбы в Волге
сегодня  Среда, 22 января, 16:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 61.86
0.39
EUR 68.62
0.41
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в 2019 году

22 января 2020 11:44
118
Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в 2019 году
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

По оперативным данным, в 2019 году на Куйбышевской магистрали в зоне движения поездов были травмированы 98 человек, из них 63 со смертельным исходом (Самарский регион – 42, из них 26 погибло, Пензенский – 18, из них 12 погибло, Волго-Камский – 5, Башкирский – 33, из них 25 погибло). В 2018 году травмы получили 118 человек, из них 90 погибли (Самарский регион – 60, из них 44 погибло, Пензенский – 21, из них 17 погибло, Волго-Камский – 8, из них 5 погибло, Башкирский – 29, из них 24 погибло).

Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.
Куйбышевская железная дорога обращает внимание на значительное количество случаев детского травматизма. За прошедший год травмы на железной дороге получили 11 несовершеннолетних, из них 3 со смертельным исходом (Самарский регион – 4, из них 1 погиб, Пензенский – 2, из них 1 погиб, Волго-Камский – 3, Башкирский – 2, из них 1 погиб), за 2018 год – 12, из них 7 со смертельным исходом (Самарский регион – 5, из них 2 погибло, Пензенский – 2, из них 1 погиб, Волго-Камский – 1 со смертельным исходом, Башкирский – 4, из них 3 погибло).

В целях профилактики травмирования детей сотрудники КбшЖД реализуют информационно-разъяснительные программы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В комплекс мероприятий входят уроки безопасности в учебных учреждениях, раздача памяток и тематической продукции, демонстрация роликов о безопасном поведении.
Регулярно проводятся экскурсии для школьников на предприятия магистрали, в ходе которых детям рассказывают об особенностях железнодорожного транспорта и в занимательной форме разъясняют, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.
Куйбышевская магистраль призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге: не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах, не прыгайте с платформ, не пользуйтесь вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривайте по сотовому телефону, не оставляйте ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
21 января 2020  22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.
Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.  Закон
313
21 января 2020  14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.
В Самаре судебный пристав лишился свободы на пять лет за получение взятки
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.  Закон
348
20 января 2020  18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.  Закон
438
20 января 2020  17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.
Гидроэнергетиков объявили невиновными в массовой гибели рыбы на Волге
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.  Закон
347
20 января 2020  14:52
Возбужденно уголовное дело.
В Тольятти полицейские задержали пассажира автомобиля со свертком гашиша
Возбужденно уголовное дело.  Закон
342
17 января 2020  23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).
Силовики перехватили более 2,5 тыс сим-карт сотовиков, распространявшихся в регионе незаконно
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).  Закон
716
17 января 2020  23:48
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.
Штраф за отсутствие охраны в самарских электричках обжалуют
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.  Закон
715
Весь список
Происшествия
22 января 2020  13:25
Глава СК РФ разберется в деле девочки, умершей в Самаре после ампутации ноги
Глава СК РФ разберется в деле девочки, умершей в Самаре после ампутации ноги
Ей было проведено четыре операции на правую ногу из-за прогрессирующей опухоли. Происшествия
97
22 января 2020  11:59
В Самаре ищут водителя, который сбил женщину-пешехода и уехал
В Самаре ищут водителя, который сбил женщину-пешехода и уехал
Авария произошла на ул. Челюскинцев. Происшествия
125
22 января 2020  11:44
Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в 2019 году
Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской ЖД снизилось на 17% в 2019 году
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. Происшествия
116
Весь список
Криминал
22 января 2020  13:49
В Ставропольском районе изъято более одной тысячи литров незаконного алкоголя
В Ставропольском районе изъято более одной тысячи литров незаконного алкоголя
Его владелец пытался дать полицейскому взятку. Криминал
99
22 января 2020  13:29
В Самарской области задержан мужчина, угнавший автомобиль с ребенком в салоне
В Самарской области задержан мужчина, угнавший автомобиль с ребенком в салоне
На данный момент автомобиль изъят. Криминал
102
22 января 2020  10:40
В Самаре трое мужчин похитили из магазина ром, джин и виски на 1500 рублей
В Самаре трое мужчин похитили из магазина ром, джин и виски
Каждый взял по одной бутылке. Криминал
139
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
256
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1740
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
614
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1496
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1256
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
832
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
846
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1284
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1390
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1628
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2735
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3270
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе
В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
История подвига из первых уст: в СДМ состоится встреча молодежи с ветеранами - жителями блокадного Ленинграда
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные