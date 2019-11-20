Карантин по бешенству ввели еще в одном селе под Сызранью
20 ноября 2019 12:10
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С сегодняшнего дня, в селе Трубетчино сельского поселения Жемковка ввели карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия будут действовать два месяца, до 20 января, передает "Сити Траффик"
Карантин по бешенству вводится при обнаружении на территории животных, зараженных опаснейшим вирусом, приводящим к летальному исходу. На время карантина запрещена выставка собак и кошек, торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы населенного пункта.
Напомним, ранее постановлениями губернатора Дмитрия Азарова от 18 ноября, также на два месяца были введены ограничительные мероприятия в селе Бахилова поляна (г.о. Жигулевск), а также селе Тайдаково Шигонского района.
Как ранее писал КТВ-Луч, вечером 18 ноября, один из жителей Шигон столкнулся с, предположительно, бешеной лисой в собственном сарае. Хозяину пришлось убить дикого зверя попавшимися под руку вилами.
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