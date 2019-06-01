Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
1 июня 2019 11:18
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Эксперимент с установкой дорожной камеры провели власти крошечной деревни Акветико на севере Италии, пишет SkyNews. Городок с населением в 120 человек страдает от нескончаемого потока машин и лихачей, которые мчат по кратчайшему пути из соседнего Пьемонта на северное побережье Италии, пишет auto.mail.ru.
Единственную камеру установили на главном пешеходном переходе деревни, в месте, где действует ограничение скорости в 50 км/ч. Итоги эксперимента оказались более чем впечатляющими.
Так, всего за две недели камера зафиксировала более 58 000 (!) нарушений ПДД. Отмечается, что некоторые из водителей «пролетали» деревушку на скорости 135 км/ч, а значительная доля нарушений была зафиксирована в дневное время.
«Это просто безумие, учитывая, что жители нашего городка постоянно передвигаются по пешеходному переходу», — прокомментировал результаты эксперимента мэр городка. Уточняется, что власти деревушки приняли решение оставить камеру насовсем.
«Надеемся, что камера станет эффективным сдерживающим фактором для водителей и принесет пользу жителям Акветико. Нам бы не хотелось зарабатывать деньги на штрафах, но мы вынуждены защищать своих жителей», – резюмировал мэр.
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