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Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели

1 июня 2019 11:18
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Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД.

Эксперимент с установкой дорожной камеры провели власти крошечной деревни Акветико на севере Италии, пишет SkyNews. Городок с населением в 120 человек страдает от нескончаемого потока машин и лихачей, которые мчат по кратчайшему пути из соседнего Пьемонта на северное побережье Италии, пишет auto.mail.ru.

Единственную камеру установили на главном пешеходном переходе деревни, в месте, где действует ограничение скорости в 50 км/ч. Итоги эксперимента оказались более чем впечатляющими.

Так, всего за две недели камера зафиксировала более 58 000 (!) нарушений ПДД. Отмечается, что некоторые из водителей «пролетали» деревушку на скорости 135 км/ч, а значительная доля нарушений была зафиксирована в дневное время.

«Это просто безумие, учитывая, что жители нашего городка постоянно передвигаются по пешеходному переходу», — прокомментировал результаты эксперимента мэр городка. Уточняется, что власти деревушки приняли решение оставить камеру насовсем.

«Надеемся, что камера станет эффективным сдерживающим фактором для водителей и принесет пользу жителям Акветико. Нам бы не хотелось зарабатывать деньги на штрафах, но мы вынуждены защищать своих жителей», – резюмировал мэр.


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