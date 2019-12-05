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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

К министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в арбитражный суд подали иск

5 декабря 2019 10:36
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К министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в арбитражный суд подали иск
Ближайшее заседание по делу состоится 19 декабря.

Сразу две компании — «Самарская экспертиза» и «Самарская экспертиза транспортной безопасности» подали иск к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в арбитражный суд. В нем они потребовали признать незаконным отказ ведомства Ивана Пивкина в выдаче подтверждения степени секретности и обязать минтранс «незамедлительно выдать подтвержденную степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, с которыми организация предполагает проводить работы, связанные с использованием таких сведений». Ближайшее заседание по делу состоится 19 декабря.

Как пояснили «СО» ОНЛАЙН в минтрансе региона, подтвердить «Самарской экспертизе» секретные сведения как гостайну ведомство не может просто потому, что не является уполномоченным органом, имеющим такое право.

Фото pixabay.com


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