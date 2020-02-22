К двум самарским полицейским, заподозренным во взятках, присоединился еще один
22 февраля 2020 11:30
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К задержанным ранее начальнику центра хозобеспечения регионального ГУ МВД Максиму Шаталову и его заместителю Александру Москвитину, как выяснилось, присоединился еще и офицер Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Денис Зотов.
По версии следствия, ему преподнес 500 тысяч рублей подчиненный, чтобы г-н Зотов закрыл глаза на исполнение поручений по расследованию уголовного дела о мошенничестве со стороны некоего ООО.
Опять же по версии следствия, подчиненный был лишь посредником.
Сейчас г-н Зотов находится под домашним арестом. Кстати, в январе 2017 года он был награжден почетной грамотой МВД России за заслуги в поддержании законности и правопорядка и высокие личные показатели в служебной деятельности.
Насчет упомянутых выше г-д Шаталова и Москвитина выяснились некоторые подробности. По версии следствия, подозреваемые должны были за взятку в 100 тысяч рублей обеспечить предприятию, занимающемуся металлическим ломом, контракт с «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Самарской области на сдачу металлолома, а также беспрепятственное исполнение контракта. Сейчас обоим правоохранителям избирают меру пресечения, пишет "Засекин".
Фото pixabay.com
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