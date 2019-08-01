Из-за дождей самарских водителей просят быть осторожными

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Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь, ухудшается видимость.Управление ГИБДД рекомендует: выбирайте скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге; сохраняйте дистанцию и боковой интервал движения; откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов, особенно молодые водители и не имеющие достаточного опыта; будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов; проверьте исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.Убедительная просьба и ко всем пешеходам, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Дождь и встречное ослепление не позволяют водителю вовремя увидеть вас на дороге. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Госавтоинспекция рассчитывает на Вашу сознательность!