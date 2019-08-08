Холодное водоснабжения в Промышленном районе Самары восстановлено

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Накануне, 7 августа в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, д.206. На время проведения ремонтных работ было приостановлено водоснабжение потребителей 20 жилых многоквартирных домов (5917 человек, из них 783 ребенка), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.К месту была направлена оперативная группа ФГКУ «3 ОФПС по Самарской области» .Ремонтные работы проводились силами ООО «Самарские коммунальные системы»Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, было оповещено силами управляющих компаний путем расклейки объявлений на информационных стендах.Для обеспечения населения питьевой водой был привлечен 1 бойлер объемом 5 м3.В 16 час. 00 мин. 07.08.2019 г. аварийно-восстановительные ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановленоК ликвидации происшествия привлекались 12 человек, 5 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.