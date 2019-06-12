Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
12 июня 2019 11:33
92
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом он сообщил во вторник на странице в Twitter, комментируя известие об освобождении Голунова.
"Отличная новость. Теперь встает вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших", - написал политик. "Если наркотики - не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности", - предупредил он.
Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, пишет ТАСС.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 июня 2019 21:20Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Закон
202
11 июня 2019 18:51
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических... Закон
194
10 июня 2019 23:48
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке. Закон
263
10 июня 2019 18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей. Закон
284
8 июня 2019 23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
455
7 июня 2019 23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн . Закон
511
7 июня 2019 23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы. Закон
398
Происшествия
12 июня 2019 14:27
Кот Бари Алибасова, канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал из квартиры продюсера вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Происшествия
19
12 июня 2019 13:20
Он попал в больницу из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Происшествия
91
12 июня 2019 12:24
Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Происшествия
73
Криминал
12 июня 2019 11:21
Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
89
11 июня 2019 22:03
Стоимость находки оценили в 4,5 млрд руб. Криминал
194
11 июня 2019 11:55
Хищения в банке были вскрыты в январе 2015 года. Криминал
240
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
286
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
266
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
360
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
353
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
293
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
421
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
497
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
528
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
294
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
594
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
525
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
667
Мероприятия