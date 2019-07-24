Хабаровские власти решили закрыть лагерь после гибели детей при пожаре
24 июля 2019 11:19
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Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь «Холдоми» в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети, пишет Интерфакс.
По ее словам, детей в настоящее время вывозят из лагеря, там находятся 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации.
На сегодняшний день в лагере в стационарных помещениях находятся 191 ребенок и 33 вожатых.
В свою очередь, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что юристы сегодня начнут готовить постановление о закрытии лагеря.
Психологи также не рекомендуют оставлять детей в лагере, так как вожатые тоже получили психологическую травму.
«Вожатые в разной степени шокового состояния. Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать», — отметил психолог на комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
В настоящее время двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.
Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ — причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.
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