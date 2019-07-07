Грушинский фестиваль в безопасности: 189 человек ликвидировали низовой лесной пожар в районе п. Прибрежный

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В субботу, 6 июля в 17:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 146 квартале Задельненского участкового лесничества Новобуянского лесничества, в районе п. Прибрежный Красноглинского района г.о. Самара. По прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит сухая трава и валежник на площади 0,1 Га? сообщает облМЧС.В качестве дополнительных сил и средств к месту пожара были направлены пожарный поезд, личный состав и техника Волжского спасательного центра МЧС России, силы и средства Самарского лесничества.Руководил тушением пожара заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) подполковник внутренней службы Быков Игорь Николаевич.Слаженными действиями подразделений распространение пожара на территорию проведения Грушинского фестиваля допущено не было, погибших и пострадавших нет.В 20:24 объявлена ликвидация открытого горения.В 23:00 мин. пожар на площади 0,1 га был полностью ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, составила 2,2 га.Всего для ликвидации пожара привлекались 189 человек и 42 ед. техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 19 ед. техники.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Точная причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать запрет на посещение лесов.