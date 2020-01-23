Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает об опасности схода снега с крыш!
23 января 2020 10:13
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Так, 21 января в 23.40 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о сходе наледи с крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Авроры, 175. В результате происшествия пострадала девочка 2004 г.р., которая для обследования была направлена в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.
Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снега и сосулек, необходимо:
- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;
- не паркуйте под крышами домов автомобили;
- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;
- самостоятельно не сбивайте снежную наледь и сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;
Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь, сообщает облМЧС.
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