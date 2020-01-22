Глава СК РФ разберется в деле девочки, умершей в Самаре после ампутации ноги
22 января 2020 13:25
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального СК подробного доклада о расследовании смерти 17-летней девочки в самарской больнице в 2017 году. По мнению родственников погибшей, вирус мог быть занесен во время операции по ампутации ноги.
Погибшая девочка проходила неоднократные реабилитации на протяжении 6 лет в амбулаторных условиях и стационаре в отделении детской травматологии и ортопедии в Клинике СамГМУ. Ей было проведено четыре операции на правую ногу из-за прогрессирующей опухоли.
Отметим, что 14 декабря 2017 года ей провели очередную операцию, но из-за ухудшения жизнеспособности тканей перед Новым годом медики приняли решение об ампутации ноги. Через две недели девочка умерла в реанимации. Об этом сообщает издание Волжская коммуна со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, осенью прошлого года уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) прекратили, однако родные ребенка не согласны с таким решением и требуют дальнейшего разбирательства, пишет ПроГородСамара.
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