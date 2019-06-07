Глава Минстроя Чудаев ответил на обвинения руководителя Федерального проекта по борьбе с коррупцией
7 июня 2019 12:38
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В Министерстве строительства Самарской области прокомментировали обращение руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина в Генпрокуратуру. По словам главы ведомства Евгения Чудаева, обвинения беспочвенны.
Евгений Чудаев работает министром с декабря 2018 года. До этого он был генеральным директором компании «Древо», которая застраивает микрорайон «Южный город» под Самарой. Председателем совета директоров организации является отец главы Минстроя — Николай Чудаев.
Глава ФПБК обратил внимание на такие родственные связи министра и его бизнес-прошлое. Он попросил Генпрокуратуру проверить деятельность Евгения Чудаева. По мнению Виталия Бородина, есть конфликт личных интересов главы Минстроя и жителей. В качестве доказательства он привел информацию о получении компаниями Николая Чудаева государственных подрядов в сфере строительства в Самарской области на 2 миллиарда рублей, но без конкретных примеров.
В ответе на запрос 63.RU, подписанный самим министром строительства Евгением Чудаевым, указано, что он не работает в сфере бизнеса и прошел всевозможные проверки на предмет коррупции и конфликта интересов.
— После назначения Чудева на пост министра надзорные органы не обнаружили факты получения преимуществ или выгод компаниями, бенефициарами которых являются родственники главы Минстроя. На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции этот вопрос также рассматривали и приняли решения, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, — сообщили в Минстрое.
Правда, чиновники не уточнили, о каких именно решениях идет речь. В то же время они заявили, что Министерство и управление капитального строительства Самарской области не заключало государственные контракты с группами компаний, владельцами которых являются родственники Евгения Чудаева.
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