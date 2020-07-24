Фабрика продуктов ВС: материальный ущерб жителям на общую сумму более 400 млн рублей
24 июля 2020 10:29
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В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту того, что в период с 08.05.2018 по 28.02.2019 лица из числа руководителей производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС» в Тольяттипод предлогом получения личных сбережений от пайщиков производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС», с выплатой от 13% до 20% годовых за их использование, организовало деятельность по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц, при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, причинив жителям Самарской области, г. Самары, г. Тольятти, г. Кинеля, г. Сызрани, г. Отрадного, г. Похвистнево, г. Новокуйбышевска материальный ущерб на общую сумму более 400 млн. рублей.
В одном производстве с уголовным делом соединено 9 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам в различных следственных подразделениях органов внутренних дел Самарской области, а также 7 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам в следственных подразделениях иных субъектов РФ (республика Татарстан, Пермский край, Оренбургская и Свердловская область).
В связи с особой сложностью данного уголовного дела срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке до 15 месяцев, то есть до 31 августа 2020 года.
В настоящее время по данному уголовному делу специализированной следственной группой в соответствии с утвержденным планом проводится комплекс следственных действий.
Также, в ходе предварительного следствия принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба. Лица, пострадавшие от противоправных действий, допрашиваются с указанием размера причиненного им ущерба, признаются гражданскими истцами. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, инициируется наложение ареста на имущество.
К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлекается уроженка Нижегородской области 1951 года рождения, круг ее возможных соучастников уточняется.
По уголовному делу всего поступило более 2000 заявлений от пострадавших граждан, большинство из которых допрошены и признаны потерпевшими.
В ходе предварительного следствия для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, штрафа, наложен арест на следующее имущество: оборудование ПК «Фабрика продуктов ВС», расчетные счета данной организации, а также на недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемой и ее родственников, общая стоимость имущества, на которое наложен арест сопоставима с материальный ущербом, причиненным по данному уголовному делу.
Учитывая, что совершенное преступление вызвало широкий общественный резонанс, расследование уголовного дела находится на контроле в Следственном департаменте МВД России, ГУ МВД России по Самарской области, прокуратуре Самарской области, сообщает облМВД.
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