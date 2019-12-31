Экс-председатель совета директоров АВТОВАЗа сбежал из-под домашнего ареста в Ливан
31 декабря 2019 13:54
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Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и председатель совета директоров АВТОВАЗа Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио, сбежал в Ливан. В Японии он обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.
"Я не сбежал от правосудия, я спасся от несправедливости и политического преследования", - заявил Гон. Он также обвинил японскую систему правосудия в несоблюдении основных прав человека и заявил, что не собирается "находиться у нее в плену".
Гон подтвердил сообщения СМИ о том, что находится в Ливане. Пока неясно, как ему удалось покинуть Японию. Ему было запрещено выезжать за границу.
Как напоминает ВВС, 65-летний Гон был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010-й по 2018 год, задекларировав лишь половину доходов. Гон провел под арестом 108 дней, а 6 марта 2019 года был отпущен под залог в размере 9 млн долларов. Однако уже менее чем через месяц Гон снова был арестован - на этот раз по обвинению злоупотреблении служебным положением. Следствие решило, что он мог покрыть за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около 21 млн долларов), понесенные им в результате частных инвестиций. После того, как защита снова внесла залог - на этот раз в 500 млн иен (4,5 млн долларов) - Гона перевели под домашний арест, пишет TLTgorod.
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