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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Экс-глава минимущества Самарской области получил два года условно

24 июля 2019 10:21
88
Экс-глава минимущества Самарской области получил два года условно
Он распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях.

Октябрьский районный суд Самары признал бывшего врио министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина виновным в превышении должностных полномочий. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Приговор: два года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать госдолжности. Увы, но по этому составу — реальные сроки для "первоходов" не назначают", — уточнил парламентарий.

Напомним, по версии следствия Бекин распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях, выявленных в ГУП "Стройконтроль".

Нарушения касались использования в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской (уже покинула должность, в последнее время работала в Крыму). Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников — иногда до 50 тыс. руб. в месяц.

Ущерб бюджету региона составил, предположительно, 8,9 млн рублей, пишет Волга Ньюс.


Фото: pixabay.com
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