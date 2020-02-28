Два браконьера из Тольятти наловили рыбы на 150 тысяч рублей
28 февраля 2020 13:44
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Браконьеров задержали сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
- Один тольяттинский любитель рыбалки в середине декабря 2019 года при помощи удочки выловил 20 рыб — судак, окунь, берш, — рассказывают в прокуратуре.
Тем самым мужчина причинил крупный ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере более 100 000 рублей.
- Другой, не подозревая, как он сам пояснил, что его орудие лова – сеть — является запретным, в начале декабря 2019 года выловил рыбу разного вида: плотва, лещ, судак, окунь, карась, — продолжают сотрудники прокуратуры.
Ущерб в этом случае водным биологическим ресурсам составил более 50 тысяч рублей.
За данные противоправные действия мужчинам грозит лишение свободы до 2 лет.
Ход расследования этих уголовных дел взят на контроль Куйбышевской транспортной прокуратурой, пишет СитиТраффик.
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