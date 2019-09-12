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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Диван выкинули с балкона шестого этажа в Самаре

12 сентября 2019 12:44
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Диван выкинули с балкона шестого этажа в Самаре
Такой экстремальный способ избавления от хлама разбудил весь подъезд.

В Самаре юные жители одной из квартир дома на ул. Ново-Садовой выбросили диван с балкона шестого этажа. Мебель была невелика размером и вполне поместилась бы в лифт, но, видимо, ребятам было лень вытаскивать его из квартиры. Провернуть операцию решили ночью, видимо, чтобы никто не заметил. Но не угадали: от падения дивана на землю раздался такой грохот, который разбудил соседей и старшего по подъезду.

- Молодые люди сначала пытались изобразить удивление и непричастность, но после короткой убеждающей беседы сами предложили отнести диван на помойку. Несмотря на их опасения, на видео не видны лица, хотя такие поступки однозначно могут быть расценены, как хулиганство, - рассказал местный житель журналисту "КП-Самара".

Не желая портить судьбу молодых людей, осознавших свой проступок, полицию вызывать не стали. Тем более, диван был небольшой.

Фото pixabay.com
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