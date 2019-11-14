Директора самарского «Авиакора» Алексея Гусева освободили от уголовной ответственности
14 ноября 2019 11:43
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В Кировском районном суде прекратили рассмотрение дела в отношении руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева. Дело в том, что 5 ноября 2019 года истек срок давности уголовной ответственности.
Дело в отношении Алексея Гусева возбуждали по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Согласно фабуле уголовного дела, директор незаконно распорядился деньгами, которые Минобороны перечислило заводу. Рассмотрение дела в суде началось в июле 2018 года.
— По версии следствия, Минобороны перечислило заводу деньги за поставку девяти самолетов Ан-140. Эти деньги предназначались только на выполнение государственного оборонного заказа. В случае нецелевого расходования этих денег исполнитель несет ответственность. Гусев использовал деньги не на выполнение госзаказа, а вопреки интересам завода, — рассказывали ранее в прокуратуре Кировского района Самары.
Следствие считало, что Гусев часть денег потратил на расходы по другим госконтрактам, а часть вложил в векселя разных банков и разместил на депозитах. При этом госконтракт, который и лег в основу уголовного дела, исполнен не был. Минобороны не получило пять самолетов. Ущерб, по мнению следствия, составил 2,2 миллиарда рублей, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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