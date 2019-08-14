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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Детский отдых в Самарской области - под контролем

14 августа 2019 12:59
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Детский отдых в Самарской области - под контролем
В лагерях проводятся тренировки с персоналом, в ходе которых проверяется готовность должностных лиц к действиям в случае пожара.

В Самарской области сотрудники МЧС России продолжают проводить дополнительные профилактические осмотры детских оздоровительных лагерей, направленные на повышение уровня пожарной безопасности. В первую очередь, при обследовании инспекторы обращают внимание на место размещения палаточного лагеря (он должен находиться в радиусе выезда пожарных подразделений) и состояние территории.

Всего в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года Главным управлением МЧС России по Самарской области взято на учёт 728 детских оздоровительных лагерей, 50 из них с круглосуточным пребыванием детей, в том числе 14 лагерей, организованных на базе санаториев и домов отдыха круглогодичного действия, 671 лагерь с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и 7 палаточных лагерей, организованных без пребывания в зданиях.

С начала 2019 года в детских оздоровительных лагерях проведены 254 плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности.

В связи с пожаром и гибелью детей в палаточном лагере, расположенном на территории Хабаровского края, в период с 24 июля по 6 августа 2019 года проведены 32 дополнительные проверки в отношении 30 стационарных и 2 палаточных лагерей.

В ходе проверок выявлено более 400 нарушений требований пожарной безопасности, все нарушения впоследствии были устранены. В целях привития детям культуры безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в каждой отдыхающей смене проводятся практические тренировки по эвакуации. С начала года таких тренировок было проведено около 900. Кроме того, проводятся занятия, направленные на получение знаний и навыков по действиям в случае возникновения пожара, оказание первой помощи, особенно на объектах, граничащих с водоемами и лесными массивами.

Отметим, что по инициативе Главного управления МЧС России по Самарской области руководителями детских оздоровительных лагерей приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов отдыха детей. В частности, организовано круглосуточное дежурство и патрулирование территорий детского отдыха силами персонала, проведена работа по оснащению лагерей дополнительным количеством первичных средств пожаротушения.

Детский отдых находится на особом контроле подразделений надзорной деятельности.


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