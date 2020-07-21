ДТП в Волжском районе возле Николаевки: четверо пострадавших

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ДТП произошло в Волжском районе Самарской области около 8 утра на 1 км 900 м трассы «Николаевка — Черновский — Белозерки».По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1990 года рождения управляя автомобилем «Опель Астра» двигался в направлении села Николаевка, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Пежо Партнер Тепи» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП получили телесные повреждения в автомобиле «Опель» водитель и пассажир 1982 года рождения, а в автомобиле «Пежо» водитель и пассажир — женщина 1987 года рождения.По факту случившегося полицейские проведут проверку, сообщает облМВД.