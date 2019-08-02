ДТП с полицейским автозаком произошло в Самаре
2 августа 2019 12:39
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Утром в пятницу, 2 августа, В Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Около 10:30 на пересечении улиц Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко столкнулись автозак, принадлежащий полиции и KIA. Видео с места событий опубликовали в группе «ДТП Самара».
— У иномарки разбита передняя часть. Куски разбросало по дороге. Бампер лежит неподалёку, на пешеходном переходе, — рассказали очевидцы.
По предварительной версии, машины столкнулись на перекрестке, во время совершения манёвра поворота. После ДТП полицейская машина проехала ещё несколько метров.
В результате аварии никто не пострадал. Однако происшествие осложнило движение транспорта на этом участке дороги, пишет ПроГородСамара.
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