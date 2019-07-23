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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

ДТП с погибшей произошло на Самарской объездной дороге

23 июля 2019 10:19
126
ДТП с погибшей произошло на Самарской объездной дороге
Столкнулись грузовик и легковушка.

В Кинельском районе на повороте в с. Сырейка произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, погибла женщина 1963 г.р. — водитель легкового автомобиля Лада Гранта.

Для деблокирования погибшей в 22:04 на место происшествия выехали спасатели поисково-спасательной службы Самарской области.

Женщину деблокировали с помощью гидроинструмента и передали сотрудникам полиции. В 23:05 работы на месте ДТП были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.

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