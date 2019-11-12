Четверо из 69 отравившихся под Сызранью граждан Узбекистана переведены на лечение в Москву
12 ноября 2019 11:44
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64 из 69 отравившихся работников ООО "Кошелевский посад" из Сызранского района выписаны из больниц Самары и Тольятти, еще четверо переведены на лечение в московский стационар. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
Напомним, что 16 июля из с. Кошелевка Сызранского района в токсикологические и терапевтические отделения СОКБ им. Середавина и Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 1 были госпитализированы 69 пациентов — трудовых мигрантов из Узбекистана. Среди них был один ребенок. Наиболее тяжелые пациенты были размещены в отделениях реанимации.
У отравившихся наблюдались кровотечения. Им был выставлен диагноз "Отравление неуточненным веществом из группы дикумаринов".
По данным областного минздрава, за период лечения неоднократно проводились консультации, в том числе телемедицинские со специалистами Национального медицинского исследовательского центра гематологии Министерства здравоохранения России.
15 августа в тольяттинской больнице скончался 27-летний пациент. А на следующий день четыре пациента были переведены на лечение в ФГБУ "НМИЦ гематологии" Министерства здравоохраниния РФ. Из Самары в Москву их перевозили на самолете МЧС.
Также напомним, что в связи с гибелью мигранта в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Сейчас следствие продолжается.
По предварительной версии, пострадавшие отравились подсолнечным маслом, изготовленным из протравленных семечек жителем Ульяновской области. В этом регионе в больницы попали 13 человек, двое скончались.
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