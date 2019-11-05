Бывшему главе «Крыльев Советов» запретят покидать Родину
5 ноября 2019 09:47
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С таким ходатайством обратился в суд управляющий банкротством бывшего главы ФК «Крылья Советов», а ныне скромного директора элитной московской школы, Александра Барановского.
Барановскому предлагается установить временные ограничения на выезд из Российской Федерации. На данный момент Барановский признан банкротом и в его отношении введена процедура реализации имущества, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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