Я нашел ошибку
Главные новости: 
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
По Коридору позора в Самаре пошли платежи за воду
По «Коридору позора» в Самаре пошли платежи за воду
Бывшему главе Крыльев Советов запретят покидать Родину
Бывшему главе «Крыльев Советов» запретят покидать Родину
В Тольятти выступили звёзды фигурного катания
В Тольятти выступили звёзды фигурного катания
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
Владимир Путин проведет Совет при президенте по русскому языку
Владимир Путин проведет Совет при президенте по русскому языку
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
На лёд вышли легендарные фигуристы, имена которых знает весь мир: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие!
Настоящий праздник для тольяттинцев и гостей города прошел в спорткомплексе «Лада-Арена»
сегодня  Вторник, 5 ноября, 10:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Бывшему главе «Крыльев Советов» запретят покидать Родину

5 ноября 2019 09:47
45
Бывшему главе Крыльев Советов запретят покидать Родину
На данный момент он признан банкротом.

С таким ходатайством обратился в суд управляющий банкротством бывшего главы ФК «Крылья Советов», а ныне скромного директора элитной московской школы, Александра Барановского.

Барановскому предлагается установить временные ограничения на выезд из Российской Федерации. На данный момент Барановский признан банкротом и в его отношении введена процедура реализации имущества, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 ноября 2019  19:56
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.  Закон
442
1 ноября 2019  22:35
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.
На Украине возбудили первое дело по факту угроз убийством в адрес Зеленского
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.  Закон
467
1 ноября 2019  21:44
Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.
Кейтеринг-арендатора «Лотте» лишают лицензии на алкоголь
 Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.  Закон
478
1 ноября 2019  18:35
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.  Закон
408
1 ноября 2019  17:01
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.
Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.  Закон
1038
1 ноября 2019  14:21
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.
СК проверит почему в десятках МКД Самары текут крыши
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.  Закон
428
31 октября 2019  23:58
По данным следствия, он хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по наследству его племяннику.
Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства
По данным следствия, он хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по... Закон
348
Весь список
Происшествия
5 ноября 2019  09:47
Бывшему главе Крыльев Советов запретят покидать Родину
Бывшему главе «Крыльев Советов» запретят покидать Родину
На данный момент он признан банкротом. Происшествия
35
4 ноября 2019  15:53
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.  Происшествия
282
3 ноября 2019  20:09
Об этом сообщили в российском посольстве.
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Об этом сообщили в российском посольстве.  Происшествия
431
Весь список
Криминал
5 ноября 2019  09:57
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
Под стражу взяли 49- и 35-летних жителей города Белово. Криминал
18
5 ноября 2019  09:32
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой
Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 710 тысяч рублей. Криминал
72
4 ноября 2019  12:34
В Тольятти задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков
В Тольятти задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков
Мужчина ранее не судим. Криминал
295
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
480
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
359
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
244
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
326
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
476
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
568
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
259
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1370
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1972
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1349
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1641
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1828
Весь список

Мероприятия
В забеге в честь Дня народного единства приняло участие более тысячи самарцев
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные