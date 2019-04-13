Британский комик скончался после шутки про инсульт
13 апреля 2019 10:26
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Комик Ян Когито скоропостижно скончался во время выступления в баре города Бистер после того, как пошутил об инсульте.
— Представьте, что у меня случится инсульт, а когда очнусь, буду разговаривать на валлийском, — передаёт последние слова Когито The Daily Mail.
По предварительным данным, спустя десять минут после шутки 60-летнему артисту стало нехорошо и он присел на стул, однако присутствовавшая в зале публика решила, что всё происходящее является продолжением шоу.
Подоспевшая позднее бригада скорой помощи констатировала смерть от сердечного приступа, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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