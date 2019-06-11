Браконьер в Самарской области ловил рыбу и раков

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Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции задержан 29-летний житель Ставропольского района, подозреваемый в незаконном вылове водных биологических ресурсов.По данным сотрудников полиции, на острове Брусянский реки Волги в 10 километрах от села Владимировка Безенчукского района злоумышленник осуществлял вылов рыбы в местах нереста и миграционных путях к ним. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него лодку, рыболовную сеть, раколовки, рыбу (сом, налим, щука, густера, плотва), а также свыше 80 ракообразных.По данным правоохранителей, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.