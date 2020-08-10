По всей стране горит почти 73 тысячи гектаров леса.
Более 1 гектара леса горит в Сочинском национальном парке, граничащем с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны. На территории Краснодарского края с 10 по 12 августа действует предупреждение о высокой пожароопасности.
Леса горят и в Якутии, там общая площадь, пройденная огнем, превысила 258,5 тысяч гектаров. К тушению за сутки привлекали около 1 тыс человек и 103 единицы техники. Сложная обстановка сохраняется на территории нескольких районов, в том числе Верхоянского и Усть-Алданского. Дым от лесных пожаров может накрыть 28 населенных пунктов Якутии. В регионе ветрено и давно не было сильных дождей. Действует режим ЧС.
На Чукотке горит свыше 60 тысяч гектаров. Дополнительные силы авиалесоохраны перебрасывают в Красноярский край. Площадь лесных пожаров там увеличилась в два с половиной раза, горит заповедник "Тунгусский".
А вот на Урале в заповеднике "Денежкин камень" объявлена полная ликвидация пожара на площади 120 гектаров. Режим ЧС сохраняется в семи регионах. По всей стране горит почти 73 тысячи гектаров леса, передает Радио Маяк
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