Более 250 тысяч рублей жительница Волжского района получила за покус собакой

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Жительница Волжского района на территории Садоводческого некоммерческого товарищества подверглась нападению соседской собаки. После чего она была госпитализирована и долгое время восстанавливалась. Гражданка за возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда обратилась в суд, который удовлетворил ее требования и обязал хозяина собаки – гражданина Ю. выплатить пострадавшей стороне более 250 тысяч рублей. На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района было возбуждено исполнительное производство.В адрес должника заказным письмом было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. В рамках него судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Согласно полученным ответам удалось установить, что гражданин владеет автомобилем. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, которое ограничило должника в праве распоряжаться своим авто. Судебным приставам удалось дозвониться до гражданина-должника и пригласить его на прием. Когда он пришел в отдел судебных приставов, то ему было вручено предупреждение о временном ограничении на пользование специальным правом.В результате мер принудительного исполнения удалось взыскать с гражданина Ю. всю сумму задолженности.