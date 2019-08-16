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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Более 250 тысяч рублей жительница Волжского района получила за покус собакой

16 августа 2019 09:16
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Более 250 тысяч рублей жительница Волжского района получила за покус собакой
Деньги взыскали судебные приставы.

Жительница Волжского района на территории Садоводческого некоммерческого товарищества подверглась нападению соседской собаки. После чего она была госпитализирована и долгое время восстанавливалась. Гражданка за возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда обратилась в суд, который удовлетворил ее требования и обязал хозяина собаки – гражданина Ю. выплатить пострадавшей стороне более 250 тысяч рублей. На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района было возбуждено исполнительное производство.

В адрес должника заказным письмом было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. В рамках него судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Согласно полученным ответам удалось установить, что гражданин владеет автомобилем. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, которое ограничило должника в праве распоряжаться своим авто. Судебным приставам удалось дозвониться до гражданина-должника и пригласить его на прием. Когда он пришел в отдел судебных приставов, то ему было вручено предупреждение о временном ограничении на пользование специальным правом.
В результате мер принудительного исполнения удалось взыскать с гражданина Ю. всю сумму задолженности.
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