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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем

6 ноября 2019 10:57
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Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем
Самолет пробыл в воздухе около часа.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, совершавший 6 ноября рейс из Москвы в Пунта-Кана (Доминиканская республика), вернулся в Шереметьево из-за технических проблем. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет пробыл в воздухе около часа, прежде чем вернулся в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Ожидается, что лайнер вылетит в Пунта-Кана 6 ноября в 19:15.

«Сейчас пассажиров размещают в гостинице, так как задержка очень длительная, или они отправились к себе домой. Это уже на их усмотрение», — добавили в авиакомпании.

По данным «РИА Новости» после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

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