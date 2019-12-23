Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ее установят на набережной реки Волга. Горка изготовлена в ИК-6.
Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал самарским ребятам детскую горку
В связи с проведением на площади Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2019-2020» в период с 13:00 31 декабря до 06:00 1 января 2020 года.
В новогоднюю ночь и накануне в районе площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта
Поручено жестко контролировать санитарное состояние мест торговли хвойными деревьями и ликвидировать несанкционированные.
В Самаре проверят все ёлочные базары
Вы увидите музыкальный спектакль с персонажами любимых сказок Ганса Христиана Андерсена.
Новогодняя премьера «Оловянный солдатик и Прекрасная балерина» в Самарской государственной филармонии
С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.
"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета
В Сызрани отметили юбилей писателя Юрия Семенова
В Сызрани отметили юбилей писателя Юрия Семенова
Стало известно, когда откроют дорогу на пересечении Московского шоссе и Ташкентской в Самаре
Стало известно, когда откроют дорогу на пересечении Московского шоссе и Ташкентской в Самаре
XXIX Фестиваль хоровой музыки Рождественские вечера в Консерватории пройдет в Самаре
XXIX Фестиваль хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории» пройдет в Самаре
сегодня  Понедельник, 23 декабря, 15:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Безенчукские полицейские задержали мотоциклиста, грубо нарушавшего ПДД

23 декабря 2019 11:09
116
Безенчукские полицейские задержали мотоциклиста, грубо нарушавшего ПДД
Водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться.

В декабое в селе Безенчук к сотрудникам ОМВД России по Безенчукскому району - обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в селе Никольское водитель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляет мотоциклом ИЖ «Планета-3». Полицейские прибыли в указанный населенный пункт. Вскоре правоохранители обнаружили транспортное средство и попытались остановить его. Водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. Мотоциклист грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. Двое пассажиров, среди которых была несовершеннолетняя девочка, находились на транспортном средстве без шлемов. Оценив всю опасность ситуации, старший лейтенант полиции Дмитрий Эрикайкин, на ходу покинув автомобиль, бросился за нарушителем. В считанные секунды он догнал транспорт и задержал водителя. Нарушителем оказался местный житель 1978 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Кроме того, водитель, не имел права управления транспортным средством и мотоцикл не был зарегистрированном в установленном порядке. В отношении нарушителя собрано восемь административных материалов. Мировым судьей п.г.т. Безенчук принято решение о привлечении водителя к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Водителю грозит уголовная ответственность, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
20 декабря 2019  21:10
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.
Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.  Закон
433
20 декабря 2019  15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.  Закон
353
19 декабря 2019  18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
Григорий Оганесян признан банкротом
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.   Закон
363
19 декабря 2019  15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.
В Тольятти лесник получил 270 тысяч рублей за разрешение незаконной вырубки сосен на территории лесничества
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.   Закон
487
18 декабря 2019  14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.  Закон
440
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
393
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
463
Весь список
Происшествия
23 декабря 2019  13:31
В Самарской области эвакуировали 80 человек из-за пожара на заводе
В Самарской области эвакуировали 80 человек из-за пожара на заводе
Огонь распространился на 30 квадратных метров. Происшествия
90
23 декабря 2019  13:25
На проспекте Кирова в Самаре нашли игорное заведение
На проспекте Кирова в Самаре нашли игорное заведение
Посетители покупали специальные фишки и начинали играть. Происшествия
89
23 декабря 2019  11:53
В Кинеле водитель на Chevrolet Cruze протаранил дерево и погиб
В Кинеле водитель на Chevrolet Cruze протаранил дерево и погиб
Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Происшествия
126
Весь список
Криминал
23 декабря 2019  11:01
В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель
В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель
Мужчина денежные средства уже потратил на личные нужды. Криминал
119
22 декабря 2019  11:10
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Лейтенант полиции вместе с коллегами остановил на улице двух граждан. Криминал
350
21 декабря 2019  11:37
В Тольятти застолье закончилось грабежом
В Тольятти застолье закончилось грабежом
Мужчина лишился телефона. Криминал
388
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
409
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
559
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
372
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1122
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
785
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
720
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
444
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
656
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
784
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1037
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2171
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2681
Весь список

Мероприятия
Новогодняя премьера «Оловянный солдатик и Прекрасная балерина» в Самарской государственной филармонии
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные