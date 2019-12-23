Безенчукские полицейские задержали мотоциклиста, грубо нарушавшего ПДД

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В декабое в селе Безенчук к сотрудникам ОМВД России по Безенчукскому району - обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в селе Никольское водитель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляет мотоциклом ИЖ «Планета-3». Полицейские прибыли в указанный населенный пункт. Вскоре правоохранители обнаружили транспортное средство и попытались остановить его. Водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. Мотоциклист грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. Двое пассажиров, среди которых была несовершеннолетняя девочка, находились на транспортном средстве без шлемов. Оценив всю опасность ситуации, старший лейтенант полиции Дмитрий Эрикайкин, на ходу покинув автомобиль, бросился за нарушителем. В считанные секунды он догнал транспорт и задержал водителя. Нарушителем оказался местный житель 1978 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Кроме того, водитель, не имел права управления транспортным средством и мотоцикл не был зарегистрированном в установленном порядке. В отношении нарушителя собрано восемь административных материалов. Мировым судьей п.г.т. Безенчук принято решение о привлечении водителя к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Водителю грозит уголовная ответственность, сообщает облМВД.