Бари Алибасов отравился химикатом для промывки труб
5 июня 2019 10:53
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Российский продюсер перепутал жидкость с водой и получил сильнейший ожог пищевода.
Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с сильным ожогом пищевода. Он отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что Алибасов перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода, едва не унёсший жизнь продюсера. Он был госпитализирован, угрозы жизни знаменитости сейчас нет, пишет Лайф.
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