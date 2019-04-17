Бабушка с внуком в Октябрьске не поделили наследство

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Гражданин С. после смерти отца обратился в один из пенсионных фондов для снятия денежных средств когда-то накопленных его отцом. Организация безоговорочно выплатила молодому человеку всю сумму, находившуюся на счете его покойного родителя, которая составила почти 410 тысяч рублей.Чуть позже к сотрудникам пенсионного фонда обратилась мать умершего сына, которая также имеет право получить половину накопленной суммы. Организация женщине в выплате отказала. Тогда гражданка А. обратилась в суд с заявлением о взыскании с ее внука почти 205 тысяч рублей.На судебном заседании гражданин С. предложил своей бабушке заключить мировое соглашение, по условиям которого он обязуется в течение 6 месяцев выплатить указанную в заявлении сумму. Гражданка А. поверила внуку, согласилась и подписала необходимые документы.По истечении указанного в соглашении срока, мужчина не погасил задолженность перед своей бабушкой. Тогда судебными приставами-исполнителями г. Октябрьска в отношении правонарушителя было возбуждено исполнительное производство. Гражданину С. было вручена копия постановления и разъяснено, что в случае непогашения долга к нему будут применены меры принудительного характера.Молодой человек слова судебного пристава-исполнителя проигнорировал.В рамках исполнительного производства работниками Службы было установлено, что должнику по наследству достался автомобиль. Судебные приставы вручили гражданину С. требование о предоставлении машины в отдел для составления в отношении нее акта описи и ареста.Возможное лишение транспортного средства побудило мужчину оплатить долг. Квитанции о погашении задолженности были предоставлены гражданином С. в отдел судебных приставов г. Октябрьска.