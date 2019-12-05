Автомобилистка в Тольятти врезалась в световую опору

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Одно из ДТП произошло в 13:30 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина-водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовала по ул. Революционная со стороны ул. Дзержинского, в направлении ул. Свердлова.Во время поворота налево нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустила наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, 1974 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.