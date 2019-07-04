Автомобиль тольяттинки арестовали за долг в 202 тысячи рублей

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Жительница Тольятти, не оплатив налоги, чуть не лишилась своего автомобиля. LADA PRIORA была арестована судебными приставами-исполнителями в счет погашения задолженности.В отношении гражданки Ш. в отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с неё налогов на общую сумму 202 тысячи рублей.Гражданка Ш. добровольно долг не погасила. Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства было установлено, что должница является владелицей автомобиля LADA PRIORA. Работник Службы составил акт описи и ареста автомобиля. Автотранспортное средство было изъято и перемещено на специализированную стоянку.Арест автомобиля побудил должницу незамедлительно оплатить всю сумму задолженности по налогам.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.