Алиментщика из Сызрани ограничили в праве управлять транспортным средством
28 октября 2019 09:29
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Отец-алиментщик из Сызрани встал на путь исправления после того, как судебные приставы ограничили его в праве управлять транспортным средством.
Должник, не имея уважительных причин, не выплачивал алименты, накопил долг в сумме 117 тысяч рублей.
В ходе ведения исполнительного производства было установлено, что мужчина не имеет официального места работы и попытки к трудоустройству не предпринимает. В отношении должника вынесено постановление об ограничении специального права по управлению транспортным средством. Также гражданину вручено требование о постановке на учет в Центр занятости населения.
После принятия указанных мер, должником в полном объеме погашена задолженность по алиментам в размере 117 тысяч рублей, а также приняты меры по постановке на учет в Центре занятости населения.
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