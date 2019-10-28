Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 28 октября, 11:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/10:
USD 64
0.14
EUR 71.12
-0.02
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Алиментщика из Сызрани ограничили в праве управлять транспортным средством

28 октября 2019 09:29
81
Алиментщика из Сызрани ограничили в праве управлять транспортным средством
Мужчина задолжал 117 тысяч рублей.

Отец-алиментщик из Сызрани встал на путь исправления после того, как судебные приставы ограничили его в праве управлять транспортным средством.
Должник, не имея уважительных причин, не выплачивал алименты, накопил долг в сумме 117 тысяч рублей.

В ходе ведения исполнительного производства было установлено, что мужчина не имеет официального места работы и попытки к трудоустройству не предпринимает. В отношении должника вынесено постановление об ограничении специального права по управлению транспортным средством. Также гражданину вручено требование о постановке на учет в Центр занятости населения.
После принятия указанных мер, должником в полном объеме погашена задолженность по алиментам в размере 117 тысяч рублей, а также приняты меры по постановке на учет в Центре занятости населения.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
27 октября 2019  13:24
При её отсутствии штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.
В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников
При её отсутствии штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.  Закон
398
27 октября 2019  11:20
Возбуждено уголовное дело.
Самарский рыбак незаконно ловил сетью рыбу
Возбуждено уголовное дело.  Закон
364
26 октября 2019  21:19
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике.
Самарчанка, провалившаяся в яму с кипятком, отсудила у мэрии 62 тысячи рублей
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике.  Закон
568
24 октября 2019  20:50
Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно.  Закон
436
24 октября 2019  19:35
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей.
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей.   Закон
344
24 октября 2019  15:35
Запрет продлен до 28 декабря.
Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян
Запрет продлен до 28 декабря.  Закон
362
24 октября 2019  11:37
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена.
В "Курумоче" изъяли у пассажиров почти тонну контрафактных продуктов
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена.  Закон
475
Весь список
Происшествия
28 октября 2019  10:33
В Кинель-Черкасском районе Самарской области двое детей погибли на пожаре
В Кинель-Черкасском районе Самарской области двое детей погибли на пожаре
С места ЧП спасены девочка и женщина. Происшествия
53
28 октября 2019  09:58
В придорожном кафе под Сызранью разбили два стакана об голову посетительницы
В придорожном кафе под Сызранью разбили два стакана об голову посетительницы
У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Происшествия
85
28 октября 2019  09:35
Переживший инсульт в Турции россиянин умер в самолёте по пути домой
Переживший инсульт в Турции россиянин умер в самолёте по пути домой
После операции в турецкой клинике мужчина впал в кому.  Происшествия
77
Весь список
Криминал
28 октября 2019  10:59
Исаклинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств
Исаклинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств
Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.  Криминал
5
16 октября 2019  12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Самаре мужчина в маске пытался похитить из инкассаторской машины сумку с 1,9 млн рублей
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.  Криминал
463
13 октября 2019  12:50
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
618
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
82
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
408
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
468
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
506
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1107
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
736
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1178
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1850
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1272
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1552
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1740
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1206
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
В Самаре пройдет VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
На матче "Крыльев Советов" с "Зенитом" ожидается около 30 000 болельщиков
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные