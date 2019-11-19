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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжёлом состоянии

19 ноября 2019 11:59
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Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжёлом состоянии
Приехавшая бригада скорой доставила артиста в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями.

Народный артист СССР Юрий Соломин был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что 84-летний актёр несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам. Приехавшая бригада скорой доставила артиста в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. По предварительным данным, у Соломина пневмония, пишет Лайф.

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