Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжёлом состоянии
19 ноября 2019 11:59
115
Народный артист СССР Юрий Соломин был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что 84-летний актёр несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам. Приехавшая бригада скорой доставила артиста в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. По предварительным данным, у Соломина пневмония, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 ноября 2019 10:42
Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Закон
201
16 ноября 2019 23:10
Опечатано помещение кафе на 30 дней. Закон
498
15 ноября 2019 21:03
Аптечная сеть разместила на улицах города Самара рекламу со слоганом «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье». Закон
562
15 ноября 2019 18:08
В торговой секции Нины Шишикиной на Русском рынке в Сызрани изъяли контрафактных сигарет на 17 млн рублей. Закон
538
14 ноября 2019 22:51
Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных... Закон
367
14 ноября 2019 18:29
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости. Закон
348
14 ноября 2019 12:27
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве. Закон
374
Происшествия
19 ноября 2019 14:41
Водитель, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся. Происшествия
45
19 ноября 2019 11:59
Приехавшая бригада скорой доставила артиста в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. Происшествия
114
19 ноября 2019 09:47
Было приостановлено водоснабжение потребителей 70 многоквартирных жилых домов. Происшествия
135
Криминал
19 ноября 2019 13:16
Он ушел из больницы в неизвестном направлении. Криминал
98
19 ноября 2019 11:39
Ему нашли компанию подельников. Криминал
113
19 ноября 2019 11:09
Правоохранители пресекли незаконный оборот наркотиков. Криминал
113
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
266
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
265
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
535
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
682
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
497
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
368
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
482
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1552
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2147
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1459
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1758
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1939
Мероприятия