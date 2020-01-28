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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после её исчезновения

28 января 2020 09:03
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Артистка занималась духовными практиками в мексиканских джунглях, где запрещалось пользоваться телефоном.

Актриса Наталья Андрейченко записала видео в "Инстаграме", в котором объяснила причины, по которым пропала и не выходила на связь.

— Я сейчас расплачусь. Хочу поблагодарить за вашу любовь и сочувствие, которые связаны с моим так называемым исчезновением, — начала своё обращение к подписчикам звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания".

Она объяснила, что в субботу, 25 января, вернулась от подруги Мэрет и её уже ждала машина, которая увезла актрису за 2,5 часа езды от моря в джунгли. Там она проходила духовные практики с интересными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. По условиям пребывания в поселении ей нельзя было говорить, а на груди была табличка с надписью silence, чтобы никто не мог побеспокоить медитирующую женщину.

— В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить. ⠀
До этого две недели одновременно с этим я находилась в очистительном ретрите и очистила своё тело, — рассказала Андрейченко.
Она вернулась домой около пяти часов вечера по местному времени и лишь тогда включила телефон. На нём было 189 пропущенных вызовов, звезда думала, что гаджет сейчас "взорвётся". Наталья горячо поблагодарила всех неравнодушных, кто переживал о её исчезновении, и пообещала в знак благодарности на этой неделе записать онлайн-тренинги, пишет Лайф.

Напомним, 27 января представители Натальи Андрейченко попросили у её поклонников помощи в розыске актрисы. PR-директор сообщил, что исполнительница главной роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания", которая сейчас находится в Мексике, перестала выходить на связь. Накануне днём она уехала от подруги в Канкуне и бесследно исчезла. Её машина осталась в гараже, и даже сын не знал, куда подевалась мать. К поискам артистки подключилось даже Посольство России.
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