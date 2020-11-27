43 тысячи поддельных автозапчастей за 2020 год задержала Самарская таможня

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Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев принял участие в заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

«Нарушения таможенного законодательства при проведении контроля в отношении официально ввозимых через Самарскую область и декларируемых в таможенных органах РФ товарных партиях автозапчастей встречаются крайне редко. Но, к сожалению, этого нельзя сказать о товарах, перевозимых через территорию региона транзитом, в основном из стран-членов ЕЭС», - отметил в своем выступлении Рустам Тунтаев.

За 9 месяцев 2020 года мобильными группами Самарской таможни остановлено 8 большегрузных автомобилей, перевозящих автомобильные запчасти с признаками контрафактных или без соответствующих необходимых документов. Чаще всего это подделки декоративных элементов (наклейки на диски, решетки радиаторов), но выявляются также и части автомобилей, которые являются контрафактными (масляные и салонные фильтры, тормозные диски, наборы ГРМ, фланцы ступицы, подшипники). В этом случае речь идет не только о финансовых потерях правообладателей торговых марок, но и об угрозе жизни и здоровью покупателей таких автозапчастей.

На заседании члены комиссии также обсудили вопросы взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на установление мест реализации товаров с незаконным использованием товарных знаков, в том числе ситуации связанной с незаконным производством, оборотом и продажей автомобильных запасных частей и автокомпонентов на территории Самарской области.