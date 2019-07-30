53 спасателя тушили крупный пожар: на Галактионовской горел жилой дом и надворные постройки
30 июля 2019 17:07
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В 14: 04, 30 июля, поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе на улице Галактионовской, д. 215.
По прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит 2-х этажный частный дом и надворные постройки на площади 170 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар 2", на место направлены дополнительные подразделения.
Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Руководил тушением пожара заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления по Государственной противопожарной службе майор внутренней службы Павел Сергеевич Лукашик. Из соседнего дома в целях безопасности была эвакуирована женщина.
Оперативными действиями пожарных расчетов было предотвращено распространение пожара на соседние жилые дома.
К 14:43 распространение огня удалось остановить, объявлена локализация пожара.
В 14:54 пожар был полностью ликвидирован.
Всего на борьбу с огнем привлекались 53 человека, 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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