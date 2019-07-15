25 спасателей ликвидировали пожар на складе пластиковой тары в Тольятти

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Сегодня в 12:20 в оперативную дежурную смену ЦУКС Самарской области поступило сообщение о загорании на складе пластиковой тары (бывшая территория предприятия «Куйбышев Фосфор») по адресу: Тольятти, улица Ново-Заводская, 2А.Пожарно-спасительные подразделения автоматически выехали к месту по повышенному рангу вызова «Пожар № 2».По прибытию было установлено, что происходит горение внутри складского помещения на площади 200 кв. м. Ранг пожара снижен до "1 БИС".Слаженными и оперативными действиями пожарно-спасательных подразделений в 12:38 пожар был локализован. В 13:15 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.На борьбу с огнем от МЧС России привлекались 25 человек, 8 ед. техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС