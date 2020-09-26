13-летний школьник утонул в аквапарке в Рязани

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Подростка оперативно вытащили из воды, но спасти его не удалось.

В аквапарке в Рязани утонул 13-летний мальчик. В центр развлечений он приехал из Тульской области вместе с одноклассниками, несовершеннолетних сопровождали взрослые. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, школьник начал тонуть во время купания, взрослые это заметили, вытащили подростка из воды, но спасти его уже не смогли. Причины смерти пока не установлены.

Как уточняют местные СМИ, инцидент произошёл в аквапарке "Окская жемчужина".

Следователи организовали доследственную проверку, проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Лайф.