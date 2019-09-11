26-летний чемпион России по сноуборду пропал в Челябинской области

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— 4 сентября я пришла с работы, дома его уже не было. Вечером я позвонила, он где-то шёл у дороги, потому что слышно было машины. А где и в какую сторону, он не сказал. Я сколько допытывалась, он так и не сказал. Дозвонилась до него, поговорила две минуты, и он отключился. Больше ни я, ни его друзья дозвониться до него не могут, — рассказывает мама Андрея.В день исчезновения Андрей был одет в чёрные джинсы, футболку, чёрную толстовку и бело-серую куртку с надписями, на ногах — чёрные кроссовки. Его поисками уже занимаются полиция и волонтёры.Фото: pixabay