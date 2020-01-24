За январь 2020 года судебные приставы Сызрани взыскали задолженность по зарплате в почти 2 млн рублей

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В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области в отношении общества с ограниченной ответственностью на исполнении находилось 134 исполнительных производства о взыскании заработной платы на общую сумму 11 миллионов 364 тысячи рублей.Работником отдела судебных приставов №2 г. Сызрани были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества фирмы. Также судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и об ограничении расходных операций по кассе. Руководитель компании предупрежден о грозящей ему уголовной ответственности, наказании вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет.Примененные меры способствовали тому, что задолженность перед работниками начала погашаться. Фирма обратилась в суд за признанием о несостоятельности — введено конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий.После введения конкурсного производства имущество, принадлежащее компании, было реализовано. И задолженность перед сотрудниками организации полностью погашена. Последние выплаты 23 работникам были произведены в январе. Общая сумма перечисленная им в текущем году составила почти 2 миллиона рублей.