За кражу велосипеда новокуйбышевец отделался условным сроком

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Осенью 2018 года в дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у ее несовершеннолетнего сына пропал велосипед. Ребенок оставил транспортное средство на велопарковке около бассейна. Ущерб составил 5 000 рублей.Правоохранители установили и опросили очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики и составили портрет злоумышленника. Было установлено, что хищение транспортного средства совершил неизвестный мужчина. Он забрал велосипед и ушел.Был задержан ранее не судимый местный житель 1953 года рождения, проживающий неподалёку от места кражи. Велосипед был обнаружен у задержанного в квартире, его изъяли и возвратили владелице.Подозреваемый отрицал свою причастность к краже и рассказал, что велосипед нашел в кустах. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщает облМВД